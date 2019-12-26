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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

26.12.2019 10:17
GÜNCEL HABERLER



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Sinan Veziroğlu 18.09.2019 2018-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi, 2017-2018 İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi Yardımcısı, 2015-2017 Ünlü Menkul Değerler A.Ş.-Araştırma Uzmanı, 2014-2015 HSBC Portföy Yönetimi AŞ-Kredi Uzmanı 6 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Doruk Ergun 19.03.2019 2016-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür, 2014-2016 Burgan Portföy Yönetimi A.Ş. ? Genel Müdür 19 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805270


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QNBFB 43,24 13.120.574 % 15,00  
QNBFL 128,30 1.147.526 % 14,96  
INFO 6,08 6.080 % 14,93  
BALAT 0,94 78.815 % 9,30  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6894 7,7279 % 0,24  
Frank 6,0349 6,0712 % 0,04  
Riyal 1,5781 1,5860 % -0,01  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 287 287 0,44  
Cumhuriyet 1.897 1.926 31,00  
Tam 1.886 1.934 6,03  
Yarım 912 935 2,92  
Çeyrek 457 468 1,46  
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