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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

26.12.2019 15:59
GÜNCEL HABERLER



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
TOYGAR SEKMEN 02.03.2019 2019-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi, 2017-2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Dağıtım Kanalı Yönetimi Uzman, 2015-2017 Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ürün Yönetimi ve Pazarlama Yetkili, 2013-2015 Fibabanka A.Ş. Uzman Yardımcısı 6 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
ÖZGÜR SUNGU 03.01.2019 2019- Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür, 2016-2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür Yardımcısı, 2012-2016 İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 12 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805325


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SMART 11,35 214.466.150 % 19,98  
QNBFB 43,24 15.296.281 % 15,00  
QNBFL 128,30 1.312.776 % 14,96  
INFO 6,08 119.314 % 14,93  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6876 7,7261 % 0,22  
Frank 6,0283 6,0647 % -0,07  
Riyal 1,5776 1,5855 % -0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.510 1.510 10,50  
Altın Gr. 288 288 1,50  
Cumhuriyet 1.905 1.933 7,00  
Tam 1.897 1.945 11,03  
Yarım 917 941 5,34  
Çeyrek 460 470 2,67  
Gümüş.Ons 18,00 18,04 0,25  
Gümüş Gr. 3,43 3,44 0,04  
B. Petrol 67,64 67,64 0,44  
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