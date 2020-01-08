ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|6,00
|600
|% 13,21
|HUBVC
|18,66
|51.621.413
|% 9,83
|TIRE
|5,50
|123.132.336
|% 9,34
|BALAT
|1,95
|372.491
|% 8,94
|BURVA
|12,65
|4.198.478
|% 8,77
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,8440
|7,8834
|% 0,41
|Frank
|6,1294
|6,1664
|% 0,06
|Riyal
|1,5878
|1,5957
|% 0,01
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.580
|1.581
|8,88
|Altın Gr.
|304
|304
|2,13
|Cumhuriyet
|1.998
|2.028
|-10,00
|Tam
|2.008
|2.058
|19,89
|Yarım
|971
|996
|9,62
|Çeyrek
|487
|498
|4,82
|Gümüş.Ons
|18,40
|18,44
|0,05
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,01
|B. Petrol
|68,59
|68,59
|0,32
Seans Raporu
- 12:18RYGYO Yüzde -4.26 oranında düşüşle 4.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 423, 504 adet işlem
- 12:17ETYAT Yüzde -4.00 oranında düşüşle 1.20 lira fiyatla işlem gören hissede 850, 891 adet işlem
- 12:16OSTIM Yüzde -3.82 oranında düşüşle 1.51 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 698, 542 adet işlem
- 12:15FLAP Yüzde -3.86 oranında düşüşle 4.23 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 317, 177 adet işlem
- 12:14XU100 Endeks 112, 013 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 52 altında . İşlem hacmi 4, 466.00 milyon TL de