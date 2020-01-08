ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|6,00
|600
|% 13,21
|HUBVC
|18,76
|52.300.901
|% 10,42
|TIRE
|5,54
|130.103.698
|% 10,14
|BALAT
|1,95
|372.491
|% 8,94
|BURVA
|12,64
|4.225.801
|% 8,68
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,8375
|7,8768
|% 0,33
|Frank
|6,1279
|6,1648
|% 0,03
|Riyal
|1,5876
|1,5955
|% 0,00
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.580
|1.580
|8,46
|Altın Gr.
|303
|303
|1,60
|Cumhuriyet
|2.018
|2.048
|20,00
|Tam
|2.006
|2.056
|17,17
|Yarım
|969
|994
|8,31
|Çeyrek
|486
|497
|4,16
|Gümüş.Ons
|18,38
|18,41
|0,02
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,00
|B. Petrol
|68,59
|68,59
|0,32
Seans Raporu
- 12:19XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -286, 26 kaybederek (% -0.21 ) 136, 288
- 12:19XU100 Endeks 112, 139 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 41 altında . İşlem hacmi 4, 554.00 milyon TL de
- 12:18RYGYO Yüzde -4.26 oranında düşüşle 4.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 423, 504 adet işlem
- 12:17ETYAT Yüzde -4.00 oranında düşüşle 1.20 lira fiyatla işlem gören hissede 850, 891 adet işlem
- 12:16OSTIM Yüzde -3.82 oranında düşüşle 1.51 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 698, 542 adet işlem