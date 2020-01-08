***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.01.2020 11:28
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,8138
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,8138
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
275554,08
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 34,67
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 79,13
- Kurucu (%)
% 45,9
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 54,1
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 2,07
c) Saklama Ücreti (%)
% 16,21
d) Diğer Giderler (%)
% 2,6
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808841
BIST
12:05112.251
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -348,58
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
112.253
En Düşük
110.746
12:055,9745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0017
|Açılış
|: 5,9760
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9850
En Düşük
5,9605
12:056,6484
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0090
|Açılış
|: 6,6470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,6817
En Düşük
6,6454
12:05303,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 1,60
|Açılış
|: 303,49
|
|Önceki Kapanış
|: 301,89
|
309,76
En Düşük
301,73
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|6,00
|600
|% 13,21
|
|HUBVC
|18,76
|52.300.901
|% 10,42
|
|TIRE
|5,54
|130.103.698
|% 10,14
|
|BALAT
|1,95
|372.491
|% 8,94
|
|BURVA
|12,64
|4.225.801
|% 8,68
|
|CRDFA
|2,46
|300.005
|% -14,88
|
|IHGZT
|4,73
|46.010
|% -14,00
|
|QNBFL
|119,00
|149.464
|% -13,14
|
|GLBMD
|1,65
|75.106
|% -10,81
|
|IHEVA
|2,50
|31.274
|% -10,71
|
|THYAO
|13,39
|936.892.389
|% -1,18
|
|ASELS
|22,32
|415.124.115
|% -0,36
|
|PETKM
|3,67
|274.415.100
|% -0,81
|
|HALKB
|6,10
|262.652.548
|% 0,99
|
|GARAN
|10,83
|232.049.223
|% 1,88
|
|ALBRK
|1,60
|167.578.391
|% 0,00
|
|PETKM
|3,67
|274.415.100
|% -0,81
|
|THYAO
|13,39
|936.892.389
|% -1,18
|
|KRDMD
|2,58
|146.468.862
|% -1,53
|
|IHLAS
|0,77
|41.765.034
|% -6,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8375
|7,8768
|% 0,33
|
|Frank
|6,1279
|6,1648
|% 0,03
|
|Riyal
|1,5876
|1,5955
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.580
|8,46
|
|Altın Gr.
|303
|303
|1,60
|
|Cumhuriyet
|2.018
|2.048
|20,00
|
|Tam
|2.006
|2.056
|17,17
|
|Yarım
|969
|994
|8,31
|
|Çeyrek
|486
|497
|4,16
|
|Gümüş.Ons
|18,38
|18,41
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,00
|
|B. Petrol
|68,59
|68,59
|0,32
|
Seans Raporu
daha fazla
-
12:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -286, 26 kaybederek (% -0.21 ) 136, 288
-
12:19XU100
Endeks 112, 139 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 41 altında . İşlem hacmi 4, 554.00 milyon TL de
-
12:18RYGYO
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 4.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 423, 504 adet işlem
-
12:17ETYAT
Yüzde -4.00 oranında düşüşle 1.20 lira fiyatla işlem gören hissede 850, 891 adet işlem
-
12:16OSTIM
Yüzde -3.82 oranında düşüşle 1.51 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 698, 542 adet işlem