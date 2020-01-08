***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.01.2020 13:51
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,3088
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,3088
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
305774,22
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 65,01
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 65,01
- Kurucu (%)
% 100
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,51
c) Saklama Ücreti (%)
% 24,54
d) Diğer Giderler (%)
% 9,93
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808981
BIST
15:44113.009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 408,71
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
113.342
En Düşük
110.746
15:445,9545
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0183
|Açılış
|: 5,9540
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9850
En Düşük
5,9396
15:446,6201
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0373
|Açılış
|: 6,6180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,6817
En Düşük
6,6114
15:44302,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,34
|Açılış
|: 302,22
|
|Önceki Kapanış
|: 301,89
|
309,76
En Düşük
301,56
BIST En Aktif Hisseler
|ISBTR
|33.351,00
|1.179.463
|% 15,00
|
|DAGHL
|3,31
|35.352.705
|% 14,93
|
|BRYAT
|74,20
|15.879.991
|% 13,80
|
|TIRE
|5,63
|241.739.883
|% 11,93
|
|HUBVC
|18,99
|74.227.395
|% 11,77
|
|CRDFA
|2,46
|311.420
|% -14,88
|
|PAGYO
|6,21
|67.378.748
|% -14,11
|
|IHGZT
|5,00
|60.161
|% -9,09
|
|KRSAN
|8,21
|15.141
|% -7,86
|
|SALIX
|7,50
|55.878
|% -6,25
|
|THYAO
|13,50
|1.826.749.602
|% -0,37
|
|ASELS
|22,32
|664.451.427
|% -0,36
|
|GARAN
|10,99
|439.394.190
|% 3,39
|
|PETKM
|3,69
|432.408.417
|% -0,27
|
|HALKB
|6,12
|426.370.018
|% 1,32
|
|ALBRK
|1,61
|369.538.240
|% 0,63
|
|THYAO
|13,50
|1.826.749.602
|% -0,37
|
|KRDMD
|2,62
|317.128.646
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,39
|168.852.124
|% -1,42
|
|ODAS
|2,13
|249.506.647
|% 3,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7745
|7,8134
|% -0,48
|
|Frank
|6,0995
|6,1362
|% -0,43
|
|Riyal
|1,5812
|1,5891
|% -0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.580
|7,83
|
|Altın Gr.
|302
|302
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|2.002
|2.032
|4,00
|
|Tam
|1.992
|2.042
|3,72
|
|Yarım
|963
|988
|1,80
|
|Çeyrek
|483
|494
|0,91
|
|Gümüş.Ons
|18,38
|18,43
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,52
|-0,02
|
|B. Petrol
|68,41
|68,41
|0,14
|