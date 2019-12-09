***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin kurucusu olduğu İş Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu İçtüzüğü ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802598BIST