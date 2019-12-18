***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
18.12.2019 15:19
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu İçtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804147
BIST
15:31110.618
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -456,02
|Açılış
|: 110.563
|
|Önceki Kapanış
|: 111.074
|
110.848
En Düşük
110.106
15:315,9115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0239
|Açılış
|: 5,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8800
|
5,9207
En Düşük
5,8830
15:316,5763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0120
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5510
|
6,5924
En Düşük
6,5510
15:31280,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,21
|Açılış
|: 280,58
|
|Önceki Kapanış
|: 279,38
|
281,36
En Düşük
279,17
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|69,15
|4.329.474
|% 14,96
|
|MTRYO
|5,97
|9.244.836
|% 13,50
|
|IEYHO
|0,62
|236.943.676
|% 12,73
|
|FMIZP
|38,28
|29.724.318
|% 11,28
|
|BURVA
|7,90
|8.943.816
|% 10,80
|
|MRGYO
|0,93
|13.454.163
|% -11,43
|
|NIBAS
|5,48
|85.637
|% -10,60
|
|MARTI
|0,89
|20.714.012
|% -10,10
|
|KSTUR
|27,00
|8.748
|% -10,00
|
|COSMO
|1,98
|6.292
|% -10,00
|
|THYAO
|13,75
|644.188.914
|% -1,15
|
|KRDMD
|2,49
|278.668.709
|% -0,40
|
|TUPRS
|122,70
|248.614.092
|% -1,21
|
|IEYHO
|0,62
|236.943.676
|% 12,73
|
|GUSGR
|2,55
|234.633.502
|% -1,16
|
|IEYHO
|0,62
|236.943.676
|% 12,73
|
|EKGYO
|1,46
|168.668.398
|% -3,31
|
|KRDMD
|2,49
|278.668.709
|% -0,40
|
|ODAS
|2,26
|226.930.603
|% 7,11
|
|GUSGR
|2,55
|234.633.502
|% -1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7135
|7,7522
|% 0,14
|
|Frank
|5,9989
|6,0351
|% 0,34
|
|Riyal
|1,5711
|1,5790
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.476
|1.476
|-0,01
|
|Altın Gr.
|281
|281
|1,32
|
|Cumhuriyet
|1.860
|1.888
|11,00
|
|Tam
|1.851
|1.897
|10,27
|
|Yarım
|895
|918
|4,96
|
|Çeyrek
|449
|459
|2,48
|
|Gümüş.Ons
|16,98
|17,02
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,22
|3,23
|0,01
|
|B. Petrol
|65,97
|65,97
|-0,13
|