***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
07.10.2019 11:23
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790740
BIST
13:16104.712
En Yüksek
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104.921
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13:165,7413
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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5,7584
En Düşük
5,7059
13:166,3037
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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6,3247
En Düşük
6,2643
13:16277,22
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 275,71
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278,95
En Düşük
276,10