***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
08.11.2019 14:31
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Varlık alım satımına aracılık eden kuruluşlar hakkında
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797535
BIST
16:24103.505
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -39,11
|Açılış
|: 103.446
|
|Önceki Kapanış
|: 103.544
|
104.018
En Düşük
103.021
16:245,7615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0141
|Açılış
|: 5,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7400
|
5,7649
En Düşük
5,7385
16:246,3547
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3701
En Düşük
6,3385
16:24269,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -1,42
|Açılış
|: 269,95
|
|Önceki Kapanış
|: 271,37
|
272,74
En Düşük
269,08
BIST En Aktif Hisseler
|SMART
|3,36
|238.099.130
|% 17,89
|
|IHGZT
|2,97
|5.715.248
|% 14,23
|
|MRGYO
|0,90
|16.708.987
|% 12,50
|
|RYGYO
|1,98
|4.782.904
|% 11,24
|
|BURVA
|5,31
|5.050.540
|% 10,17
|
|KLNMA
|54,55
|77.716.556
|% -14,96
|
|VERUS
|15,40
|34.205.212
|% -13,39
|
|BRSAN
|8,72
|12.734.025
|% -8,69
|
|GEDZA
|5,46
|3.056.899
|% -7,77
|
|TIRE
|1,82
|36.247.955
|% -7,14
|
|THYAO
|12,81
|1.522.577.731
|% 1,18
|
|ASELS
|18,96
|465.644.009
|% 0,11
|
|ICBCT
|4,80
|426.558.742
|% 7,62
|
|HALKB
|5,74
|400.610.067
|% 4,17
|
|PETKM
|3,71
|365.909.679
|% 1,09
|
|THYAO
|12,81
|1.522.577.731
|% 1,18
|
|PETKM
|3,71
|365.909.679
|% 1,09
|
|ICBCT
|4,80
|426.558.742
|% 7,62
|
|KRDMD
|2,30
|186.462.396
|% -1,29
|
|SMART
|3,36
|238.099.130
|% 17,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3546
|7,3915
|% 0,16
|
|Frank
|5,7588
|5,7935
|% 0,08
|
|Riyal
|1,5311
|1,5387
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.460
|1.460
|-7,68
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|1.793
|1.820
|-25,00
|
|Tam
|1.786
|1.831
|-25,65
|
|Yarım
|863
|886
|-12,40
|
|Çeyrek
|433
|443
|-6,21
|
|Gümüş.Ons
|16,86
|16,89
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|-0,04
|
|B. Petrol
|61,44
|61,44
|-0,85
|