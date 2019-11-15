***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
15.11.2019 16:02
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname 1.3. md değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799143
BIST
17:53105.351
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 1.570,40
|Açılış
|: 104.475
|
|Önceki Kapanış
|: 103.781
|
105.518
En Düşük
104.409
17:535,7478
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0015
|Açılış
|: 5,7470
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7590
|
5,7708
En Düşük
5,7394
17:536,3529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0117
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3615
En Düşük
6,3311
17:53270,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,10
|Açılış
|: 270,79
|
|Önceki Kapanış
|: 271,81
|
272,25
En Düşük
270,36
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|3,21
|149.020.486
|% 19,78
|
|HURGZ
|1,06
|103.002.340
|% 19,10
|
|KLNMA
|44,34
|30.787.655
|% 14,99
|
|PKENT
|128,50
|603.700
|% 14,94
|
|TIRE
|2,10
|168.069.196
|% 14,75
|
|METRO
|1,85
|72.474.630
|% -19,91
|
|EUYO
|1,15
|19.004.293
|% -6,50
|
|ETILR
|2,80
|23.522
|% -6,04
|
|METAL
|0,86
|36.640
|% -4,44
|
|MZHLD
|5,42
|5.496
|% -3,90
|
|THYAO
|13,70
|1.225.190.761
|% 0,66
|
|GARAN
|9,94
|501.843.062
|% 2,05
|
|PGSUS
|75,35
|339.601.610
|% 0,87
|
|SISE
|4,45
|297.968.767
|% -0,67
|
|ASELS
|19,15
|262.681.268
|% 1,00
|
|KARSN
|1,31
|156.261.562
|% 3,15
|
|HURGZ
|1,06
|103.002.340
|% 19,10
|
|THYAO
|13,70
|1.225.190.761
|% 0,66
|
|TIRE
|2,10
|168.069.196
|% 14,75
|
|IHLAS
|0,64
|44.815.427
|% 10,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3945
|7,4316
|% 0,18
|
|Frank
|5,7827
|5,8175
|% -0,13
|
|Riyal
|1,5274
|1,5351
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-1,14
|
|Cumhuriyet
|1.799
|1.826
|-8,00
|
|Tam
|1.790
|1.834
|-6,96
|
|Yarım
|865
|887
|-3,36
|
|Çeyrek
|434
|444
|-1,68
|
Seans Raporu
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17:59TMPOL
Yüzde 5.23 oranında artışla 4.43 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 072, 173 adet işlem
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17:58KUYAS
Yüzde 4.76 oranında artışla 1.32 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 732, 825 adet işlem
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17:57FONET
Yüzde 10.76 oranında artışla 3.91 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 165, 192 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1496, 5 artarak (% 1.50 ) 101, 174
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLNMA, HURGZ, KLGYO, PKENT