***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.12.2019 15:54
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri Hakkında
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801502
BIST
16:00108.597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 593,17
|Açılış
|: 107.873
|
|Önceki Kapanış
|: 108.004
|
108.777
En Düşük
107.583
16:005,7373
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0045
|Açılış
|: 5,7360
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7571
En Düşük
5,7319
16:006,3544
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0120
|Açılış
|: 6,3490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3784
En Düşük
6,3490
16:00271,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,92
|Açılış
|: 271,13
|
|Önceki Kapanış
|: 270,21
|
271,80
En Düşük
269,67
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|19,45
|20.325.441
|% 19,99
|
|FONET
|5,53
|36.582.305
|% 19,18
|
|YUNSA
|10,05
|77.524.840
|% 15,52
|
|SMART
|8,09
|123.067.618
|% 13,94
|
|MAALT
|32,40
|6.734.647
|% 13,76
|
|SANKO
|7,73
|75.041.564
|% -6,64
|
|BJKAS
|3,12
|423.254.839
|% -6,59
|
|SALIX
|5,38
|14.922
|% -4,78
|
|YYAPI
|0,51
|3.573.536
|% -3,77
|
|QNBFL
|59,50
|807.733
|% -3,49
|
|THYAO
|13,95
|1.064.611.553
|% 0,43
|
|ASELS
|19,30
|588.720.291
|% 2,71
|
|GSRAY
|2,19
|441.576.495
|% -2,67
|
|BJKAS
|3,12
|423.254.839
|% -6,59
|
|ISFIN
|2,90
|313.657.902
|% 4,32
|
|GSRAY
|2,19
|441.576.495
|% -2,67
|
|BJKAS
|3,12
|423.254.839
|% -6,59
|
|ISFIN
|2,90
|313.657.902
|% 4,32
|
|KRDMD
|2,43
|192.638.209
|% -1,22
|
|THYAO
|13,95
|1.064.611.553
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4337
|7,4710
|% 0,27
|
|Frank
|5,7776
|5,8124
|% 0,13
|
|Riyal
|1,5252
|1,5329
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.471
|1.471
|8,23
|
|Altın Gr.
|271
|271
|0,74
|
|Cumhuriyet
|1.798
|1.825
|8,00
|
|Tam
|1.789
|1.834
|9,15
|
|Yarım
|865
|887
|4,43
|
|Çeyrek
|434
|444
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|16,99
|17,04
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|0,01
|
|B. Petrol
|60,70
|60,70
|-0,22
|
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