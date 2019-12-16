***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
16.12.2019 14:03
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Değişikliği Duyurusu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803616
BIST
16:25111.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 694,09
|Açılış
|: 110.674
|
|Önceki Kapanış
|: 110.477
|
111.441
En Düşük
110.234
16:255,8458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0330
|Açılış
|: 5,8470
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8090
|
5,8541
En Düşük
5,8018
16:256,5198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0561
|Açılış
|: 6,5120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4550
|
6,5252
En Düşük
6,4603
16:25278,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 2,08
|Açılış
|: 278,06
|
|Önceki Kapanış
|: 275,98
|
278,16
En Düşük
275,22
BIST En Aktif Hisseler
|UNYEC
|4,86
|16.964.822
|% 20,00
|
|GUSGR
|2,43
|247.586.557
|% 19,70
|
|BOLUC
|4,59
|57.681.022
|% 16,50
|
|ADNAC
|2,51
|115.050.345
|% 15,67
|
|ADANA
|8,52
|12.760.081
|% 14,06
|
|BALAT
|0,53
|97.962
|% -8,62
|
|UZERB
|2,41
|73.514
|% -8,37
|
|KERVN
|0,56
|537.523
|% -8,20
|
|FRIGO
|11,98
|206.192
|% -7,06
|
|SELGD
|2,17
|59.124
|% -6,47
|
|THYAO
|13,94
|955.688.280
|% 0,87
|
|KRDMD
|2,54
|415.117.812
|% 2,01
|
|ASELS
|19,52
|355.886.568
|% -0,15
|
|GARAN
|10,94
|286.086.575
|% -0,36
|
|GUSGR
|2,43
|247.586.557
|% 19,70
|
|KRDMD
|2,54
|415.117.812
|% 2,01
|
|ALBRK
|1,35
|184.165.179
|% 5,47
|
|GUSGR
|2,43
|247.586.557
|% 19,70
|
|GSRAY
|2,44
|243.057.974
|% 2,09
|
|EKGYO
|1,52
|129.415.834
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7841
|7,8231
|% 0,65
|
|Frank
|5,9247
|5,9604
|% 0,71
|
|Riyal
|1,5539
|1,5617
|% 0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.478
|1.478
|1,76
|
|Altın Gr.
|278
|278
|1,83
|
|Cumhuriyet
|1.838
|1.865
|18,00
|
|Tam
|1.831
|1.877
|14,88
|
|Yarım
|885
|908
|7,20
|
|Çeyrek
|444
|454
|3,60
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,07
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,20
|3,21
|0,03
|
|B. Petrol
|65,42
|65,42
|0,20
|