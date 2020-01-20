***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
20.01.2020 13:58
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813531
BIST
14:04122.672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 1.196,85
|Açılış
|: 121.879
|
|Önceki Kapanış
|: 121.475
|
122.910
En Düşük
121.879
14:045,9129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0247
|Açılış
|: 5,9090
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8880
|
5,9154
En Düşük
5,8870
14:046,5566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0250
|Açılış
|: 6,5440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5240
|
6,5598
En Düşük
6,5259
14:04296,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 1,70
|Açılış
|: 296,51
|
|Önceki Kapanış
|: 294,86
|
296,65
En Düşük
294,80
BIST En Aktif Hisseler
|ISGSY
|4,87
|229.252.058
|% 19,95
|
|RYSAS
|8,64
|29.816.265
|% 17,07
|
|HUBVC
|29,42
|25.135.058
|% 15,92
|
|RYGYO
|7,26
|20.300.975
|% 15,06
|
|QNBFB
|77,70
|14.454.715
|% 14,94
|
|DAGHL
|4,67
|23.304.037
|% -14,94
|
|BURVA
|16,00
|436.507
|% -10,11
|
|ALYAG
|0,55
|777.867
|% -9,84
|
|BALAT
|2,68
|189.974
|% -9,76
|
|BMELK
|1,56
|483.489
|% -8,77
|
|THYAO
|15,15
|876.167.772
|% 0,80
|
|ISFIN
|4,24
|775.760.276
|% 7,89
|
|PETKM
|4,07
|612.903.842
|% 1,75
|
|KRDMD
|3,05
|384.530.150
|% 2,01
|
|ISGYO
|1,90
|246.316.812
|% 2,15
|
|ISFIN
|4,24
|775.760.276
|% 7,89
|
|PETKM
|4,07
|612.903.842
|% 1,75
|
|ISGYO
|1,90
|246.316.812
|% 2,15
|
|KRDMD
|3,05
|384.530.150
|% 2,01
|
|AVOD
|2,39
|226.370.021
|% 13,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6573
|7,6957
|% 0,21
|
|Frank
|6,0781
|6,1147
|% 0,30
|
|Riyal
|1,5714
|1,5793
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.560
|1.560
|2,92
|
|Altın Gr.
|296
|296
|1,42
|
|Cumhuriyet
|1.960
|1.990
|17,00
|
|Tam
|1.951
|2.000
|9,02
|
|Yarım
|943
|967
|4,36
|
|Çeyrek
|473
|484
|2,18
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,08
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,02
|
|B. Petrol
|65,20
|65,20
|0,35
|