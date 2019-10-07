***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
07.10.2019 11:20
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790734
BIST
13:09104.747
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 1.283,19
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
104.921
En Düşük
102.572
13:095,7410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0423
|Açılış
|: 5,7330
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,7584
En Düşük
5,7059
13:096,3013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0441
|Açılış
|: 6,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,3247
En Düşük
6,2643
13:09277,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 1,46
|Açılış
|: 277,17
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
278,95
En Düşük
276,10