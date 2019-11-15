***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
15.11.2019 16:13
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799156
BIST
17:50105.441
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 1.660,22
|Açılış
|: 104.475
|
|Önceki Kapanış
|: 103.781
|
105.518
En Düşük
104.409
17:505,7484
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0009
|Açılış
|: 5,7470
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7590
|
5,7708
En Düşük
5,7394
17:506,3546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0134
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3615
En Düşük
6,3311
17:50270,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,06
|Açılış
|: 270,75
|
|Önceki Kapanış
|: 271,81
|
272,25
En Düşük
270,36
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|3,21
|148.986.348
|% 19,78
|
|HURGZ
|1,06
|103.002.340
|% 19,10
|
|TIRE
|2,11
|167.925.145
|% 15,30
|
|KLNMA
|44,34
|30.787.566
|% 14,99
|
|PKENT
|128,50
|603.700
|% 14,94
|
|METRO
|1,85
|72.433.415
|% -19,91
|
|EUYO
|1,15
|19.000.888
|% -6,50
|
|ETILR
|2,80
|23.522
|% -6,04
|
|METAL
|0,86
|36.640
|% -4,44
|
|YGYO
|0,47
|2.448.782
|% -4,08
|
|THYAO
|13,70
|1.215.918.873
|% 0,66
|
|GARAN
|9,93
|500.620.126
|% 1,95
|
|PGSUS
|75,35
|337.650.374
|% 0,87
|
|SISE
|4,45
|294.220.557
|% -0,67
|
|ASELS
|19,15
|258.668.905
|% 1,00
|
|KARSN
|1,31
|156.243.419
|% 3,15
|
|HURGZ
|1,06
|103.002.340
|% 19,10
|
|THYAO
|13,70
|1.215.918.873
|% 0,66
|
|TIRE
|2,11
|167.925.145
|% 15,30
|
|IHLAS
|0,64
|44.814.592
|% 10,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3952
|7,4323
|% 0,19
|
|Frank
|5,7826
|5,8175
|% -0,13
|
|Riyal
|1,5272
|1,5348
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.466
|1.466
|-4,99
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-0,92
|
|Cumhuriyet
|1.799
|1.826
|-8,00
|
|Tam
|1.790
|1.834
|-6,96
|
|Yarım
|865
|887
|-3,36
|
|Çeyrek
|434
|444
|-1,68
|
|Gümüş.Ons
|16,92
|16,94
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,27
|62,27
|-0,01
|
Seans Raporu
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17:59TMPOL
Yüzde 5.23 oranında artışla 4.43 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 072, 173 adet işlem
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17:58KUYAS
Yüzde 4.76 oranında artışla 1.32 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 732, 825 adet işlem
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17:57FONET
Yüzde 10.76 oranında artışla 3.91 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 165, 192 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1496, 5 artarak (% 1.50 ) 101, 174
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLNMA, HURGZ, KLGYO, PKENT