***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
18.11.2019 16:40
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799399
BIST
18:05106.846
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 1.466,47
|Açılış
|: 105.902
|
|Önceki Kapanış
|: 105.380
|
107.222
En Düşük
105.902
18:055,7419
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0009
|Açılış
|: 5,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7510
|
5,7527
En Düşük
5,7169
18:056,3639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0136
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3648
En Düşük
6,3281
18:05271,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,62
|Açılış
|: 271,49
|
|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,73
En Düşük
268,02
BIST En Aktif Hisseler
|YUNSA
|7,05
|50.683.986
|% 19,90
|
|HURGZ
|1,27
|134.244.870
|% 19,81
|
|BTCIM
|3,26
|38.068.314
|% 15,60
|
|KLNMA
|50,95
|27.563.971
|% 14,91
|
|MTRYO
|1,58
|15.310.961
|% 14,49
|
|METRO
|1,53
|130.097.332
|% -17,30
|
|KLGYO
|2,89
|131.281.528
|% -9,97
|
|CRDFA
|1,93
|11.504.065
|% -8,53
|
|UMPAS
|0,52
|38.097
|% -5,45
|
|ATSYH
|0,96
|49.557
|% -4,00
|
|THYAO
|14,22
|2.337.103.167
|% 3,87
|
|GARAN
|10,14
|651.233.093
|% 1,91
|
|PETKM
|3,71
|422.581.211
|% 1,64
|
|TUPRS
|123,80
|411.471.327
|% 0,41
|
|ASELS
|19,28
|402.243.669
|% 0,84
|
|THYAO
|14,22
|2.337.103.167
|% 3,87
|
|KRDMD
|2,38
|298.126.291
|% 1,71
|
|PETKM
|3,71
|422.581.211
|% 1,64
|
|TSKB
|0,99
|109.800.366
|% 6,45
|
|EKGYO
|1,36
|150.223.389
|% 3,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4180
|7,4552
|% 0,39
|
|Frank
|5,7870
|5,8219
|% 0,14
|
|Riyal
|1,5258
|1,5335
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.471
|1.472
|4,65
|
|Altın Gr.
|272
|272
|0,76
|
|Cumhuriyet
|1.798
|1.825
|-3,00
|
|Tam
|1.790
|1.835
|-2,77
|
|Yarım
|865
|888
|-1,34
|
|Çeyrek
|434
|444
|-0,67
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,06
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|0,01
|
|B. Petrol
|62,23
|62,23
|-1,07
|
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