***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
04.12.2019 10:49
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801696
BIST
14:17107.112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 322,05
|Açılış
|: 107.254
|
|Önceki Kapanış
|: 106.790
|
107.751
En Düşük
106.702
14:175,7435
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0003
|Açılış
|: 5,7390
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7340
|
5,7530
En Düşük
5,7362
14:176,3604
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0065
|Açılış
|: 6,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3490
|
6,3781
En Düşük
6,3563
14:17272,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,24
|Açılış
|: 272,57
|
|Önceki Kapanış
|: 272,81
|
274,47
En Düşük
271,98
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|41,40
|691.143
|% 20,00
|
|MAALT
|39,36
|12.828.620
|% 20,00
|
|YKSLN
|6,34
|195.062.513
|% 17,41
|
|RYSAS
|2,52
|27.894.231
|% 16,67
|
|DERAS
|3,86
|83.366.884
|% 16,27
|
|EGCYH
|0,12
|289.373
|% -7,69
|
|EGCEY
|0,36
|124.319
|% -7,69
|
|AVTUR
|2,01
|25.120.613
|% -6,51
|
|BASCM
|2,36
|8.429
|% -5,60
|
|VAKFN
|2,10
|37.914.723
|% -5,41
|
|THYAO
|13,64
|573.084.298
|% 0,22
|
|GARAN
|10,04
|245.211.054
|% 1,41
|
|KRDMD
|2,37
|210.723.830
|% -0,84
|
|YKSLN
|6,34
|195.062.513
|% 17,41
|
|ASELS
|18,86
|194.290.500
|% 0,27
|
|KRDMD
|2,37
|210.723.830
|% -0,84
|
|TSKB
|1,10
|64.990.416
|% 3,77
|
|ZOREN
|1,45
|85.927.686
|% 2,84
|
|ISFIN
|2,86
|159.048.674
|% -0,69
|
|THYAO
|13,64
|573.084.298
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4710
|7,5084
|% 0,37
|
|Frank
|5,7797
|5,8145
|% -0,26
|
|Riyal
|1,5263
|1,5340
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.476
|1.477
|-0,62
|
|Altın Gr.
|273
|273
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|1.807
|1.834
|1,00
|
|Tam
|1.797
|1.842
|0,43
|
|Yarım
|869
|891
|0,21
|
|Çeyrek
|436
|446
|0,11
|
|Gümüş.Ons
|17,12
|17,14
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,16
|-0,01
|
|B. Petrol
|61,91
|61,91
|1,09
|