***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
04.12.2019 18:01
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801830
BIST
18:05107.701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 911,45
|Açılış
|: 107.254
|
|Önceki Kapanış
|: 106.790
|
107.795
En Düşük
106.702
18:055,7539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0101
|Açılış
|: 5,7410
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7340
|
5,7551
En Düşük
5,7336
18:056,3855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0186
|Açılış
|: 6,3680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3490
|
6,3899
En Düşük
6,3550
18:05272,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,28
|Açılış
|: 272,52
|
|Önceki Kapanış
|: 272,81
|
274,47
En Düşük
271,98
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|41,40
|761.191
|% 20,00
|
|MAALT
|39,36
|12.999.285
|% 20,00
|
|YKSLN
|6,48
|264.268.461
|% 20,00
|
|SMART
|9,97
|113.524.636
|% 19,98
|
|FONET
|6,67
|53.853.437
|% 19,96
|
|ISATR
|142.800,00
|168.000
|% -15,00
|
|AVTUR
|1,90
|47.171.822
|% -11,63
|
|EGCYH
|0,12
|358.562
|% -7,69
|
|KLGYO
|3,07
|57.910.616
|% -6,97
|
|VAKFN
|2,09
|59.082.851
|% -5,86
|
|THYAO
|13,76
|1.182.410.334
|% 1,10
|
|GARAN
|10,20
|418.551.267
|% 3,03
|
|ASELS
|18,94
|373.995.648
|% 0,69
|
|KRDMD
|2,43
|360.871.001
|% 1,67
|
|PETKM
|3,60
|322.353.727
|% 0,84
|
|KRDMD
|2,43
|360.871.001
|% 1,67
|
|TSKB
|1,09
|110.822.854
|% 2,83
|
|ZOREN
|1,47
|146.591.191
|% 4,26
|
|PETKM
|3,60
|322.353.727
|% 0,84
|
|THYAO
|13,76
|1.182.410.334
|% 1,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5181
|7,5558
|% 1,00
|
|Frank
|5,7986
|5,8336
|% 0,07
|
|Riyal
|1,5294
|1,5371
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.473
|1.473
|-3,91
|
|Altın Gr.
|273
|273
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|1.807
|1.834
|1,00
|
|Tam
|1.801
|1.846
|4,20
|
|Yarım
|870
|893
|2,03
|
|Çeyrek
|437
|447
|1,02
|
|Gümüş.Ons
|16,87
|16,89
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|-0,04
|
|B. Petrol
|62,91
|62,91
|2,09
|