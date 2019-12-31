***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar23 Aralık 2019 tarihinde katılma payları satışa sunulan İş Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun talep toplama dönemi, ihraç belgesinde Fon'a Katılmaya İlişkin Esaslar Başlığı altında yer alan koşullara uygun olarak 31.12.2019 tarihinde sona ermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806188BIST