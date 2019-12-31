***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.12.2019 16:52
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
23 Aralık 2019 tarihinde katılma payları satışa sunulan İş Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun talep toplama dönemi, ihraç belgesinde Fon'a Katılmaya İlişkin Esaslar Başlığı altında yer alan koşullara uygun olarak 31.12.2019 tarihinde sona ermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806188
BIST
18:05114.425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -329,01
|Açılış
|: 115.072
|
|Önceki Kapanış
|: 114.754
|
115.312
En Düşük
114.419
18:055,9510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0024
|Açılış
|: 5,9510
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9440
|
5,9522
En Düşük
5,9419
18:056,6865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0208
|Açılış
|: 6,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6440
|
6,6902
En Düşük
6,6569
18:05290,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,21
|Açılış
|: 290,95
|
|Önceki Kapanış
|: 289,73
|
291,79
En Düşük
289,62
BIST En Aktif Hisseler
|KLMSN
|22,08
|139.093.661
|% 19,93
|
|IHGZT
|6,81
|18.117.627
|% 19,89
|
|IHEVA
|3,13
|6.730.621
|% 15,93
|
|ISATR
|165.830,00
|165.830
|% 15,00
|
|ADBGR
|7,13
|33.286.103
|% 14,45
|
|KLGYO
|3,79
|161.169.758
|% -19,87
|
|EGCEY
|0,39
|112.239
|% -9,30
|
|EGCYH
|0,20
|170.883
|% -9,09
|
|ASLAN
|39,96
|22.162.439
|% -8,64
|
|EGCYO
|0,32
|62.820
|% -8,57
|
|THYAO
|14,46
|1.273.119.506
|% 1,05
|
|ASELS
|20,94
|761.233.949
|% 2,25
|
|PETKM
|3,81
|571.048.345
|% 1,87
|
|ISGYO
|1,76
|473.314.863
|% 1,15
|
|HALKB
|5,91
|375.693.691
|% -0,34
|
|ISGYO
|1,76
|473.314.863
|% 1,15
|
|IHLGM
|1,20
|212.456.969
|% -1,64
|
|ALBRK
|1,53
|245.824.987
|% -1,29
|
|EKGYO
|1,46
|225.676.002
|% -0,68
|
|PETKM
|3,81
|571.048.345
|% 1,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8582
|7,8976
|% 1,13
|
|Frank
|6,1240
|6,1609
|% 0,18
|
|Riyal
|1,5815
|1,5894
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.521
|1.521
|5,97
|
|Altın Gr.
|291
|291
|1,41
|
|Cumhuriyet
|1.926
|1.955
|10,00
|
|Tam
|1.919
|1.967
|11,60
|
|Yarım
|928
|951
|5,62
|
|Çeyrek
|465
|476
|2,81
|
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,91
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,00
|
|B. Petrol
|66,36
|66,36
|-0,29
|
Seans Raporu
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 167, 38 artarak (% 0.12 ) 139, 297
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17:58XU100
Endeks 114, 813 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 8, 098.00 milyon TL de
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17:58TKNSA
Yüzde 5.90 oranında artışla 4.13 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 237, 061 adet işlem
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17:56MTRYO
Yüzde 14.37 oranında artışla 8.12 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 482 adet işlem
-
17:55ADBGR
Yüzde 18.14 oranında artışla 7.36 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 328, 407 adet işlem