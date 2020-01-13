***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
13.01.2020 15:01
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.01.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812061
BIST
18:00120.354
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 1.689,85
|Açılış
|: 119.595
|
|Önceki Kapanış
|: 118.664
|
120.900
En Düşük
119.595
18:005,8730
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0039
|Açılış
|: 5,8740
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8790
|
5,8797
En Düşük
5,8517
18:006,5354
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0021
|Açılış
|: 6,5260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5320
|
6,5432
En Düşük
6,5076
18:00292,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -2,23
|Açılış
|: 292,64
|
|Önceki Kapanış
|: 294,87
|
295,32
En Düşük
291,38
BIST En Aktif Hisseler
|HLGYO
|1,50
|100.070.601
|% 20,00
|
|RYGYO
|6,31
|114.894.807
|% 19,96
|
|YUNSA
|13,30
|148.969.935
|% 19,93
|
|RYSAS
|6,88
|140.614.267
|% 19,86
|
|AYEN
|4,36
|150.008.320
|% 19,78
|
|INFO
|6,50
|26.773
|% -7,01
|
|ATAGY
|4,16
|13.888.061
|% -5,88
|
|NIBAS
|5,00
|97.833
|% -5,12
|
|ITTFH
|3,43
|156.001.321
|% -4,46
|
|AKSUE
|15,02
|15.289.909
|% -4,33
|
|THYAO
|14,83
|2.418.825.556
|% 2,99
|
|PETKM
|4,09
|1.473.665.172
|% 4,60
|
|HALKB
|6,62
|683.334.439
|% 2,32
|
|KRDMD
|2,96
|679.133.217
|% 4,23
|
|ASELS
|22,88
|523.896.526
|% 0,79
|
|PETKM
|4,09
|1.473.665.172
|% 4,60
|
|EKGYO
|1,57
|481.023.001
|% 3,29
|
|KRDMD
|2,96
|679.133.217
|% 4,23
|
|ALBRK
|1,73
|323.240.609
|% 1,76
|
|THYAO
|14,83
|2.418.825.556
|% 2,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6062
|7,6444
|% -0,57
|
|Frank
|6,0222
|6,0585
|% 0,09
|
|Riyal
|1,5606
|1,5684
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.550
|1.550
|-10,17
|
|Altın Gr.
|293
|293
|-1,81
|
|Cumhuriyet
|1.951
|1.966
|-20,00
|
|Tam
|1.934
|1.983
|-12,07
|
|Yarım
|935
|959
|-5,84
|
|Çeyrek
|469
|480
|-2,92
|
|Gümüş.Ons
|17,94
|17,99
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,50
|64,50
|-0,48
|
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