***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.01.2020 13:52
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.01.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814765
BIST
15:59120.097
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -53,09
|Açılış
|: 120.816
|
|Önceki Kapanış
|: 120.150
|
121.109
En Düşük
119.403
15:595,9498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0056
|Açılış
|: 5,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
|
5,9531
En Düşük
5,9298
15:596,5495
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 6,5380
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5500
|
6,5615
En Düşük
6,5375
15:59300,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -1,65
|Açılış
|: 300,94
|
|Önceki Kapanış
|: 302,59
|
302,73
En Düşük
300,13
BIST En Aktif Hisseler
|ARENA
|12,30
|23.669.061
|% 17,14
|
|ADEL
|17,94
|33.244.765
|% 13,33
|
|ATSYH
|0,99
|53.646
|% 4,21
|
|ASLAN
|40,82
|11.063.462
|% 4,08
|
|ALKA
|6,75
|8.513.139
|% 2,90
|
|ALCTL
|16,26
|17.301.887
|% -4,35
|
|AKSUE
|13,07
|2.902.136
|% -3,97
|
|ALYAG
|0,58
|384.761
|% -3,33
|
|AGYO
|2,19
|6.184.441
|% -2,23
|
|ASUZU
|11,96
|10.172.010
|% -1,97
|
|ASELS
|23,40
|379.046.394
|% -0,09
|
|AKBNK
|8,52
|193.260.168
|% -0,23
|
|AKENR
|1,30
|65.424.317
|% 1,56
|
|ARCLK
|21,48
|57.128.916
|% -0,74
|
|AFYON
|6,90
|56.251.029
|% 1,62
|
|AKENR
|1,30
|65.424.317
|% 1,56
|
|YYAPI
|0,74
|21.458.712
|% 2,78
|
|AKBNK
|8,52
|193.260.168
|% -0,23
|
|ASELS
|23,40
|379.046.394
|% -0,09
|
|BSOKE
|1,53
|22.924.541
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7135
|7,7522
|% -0,31
|
|Frank
|6,0931
|6,1298
|% -0,24
|
|Riyal
|1,5799
|1,5879
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|300
|300
|-2,32
|
|Cumhuriyet
|1.991
|2.021
|-11,00
|
|Tam
|1.980
|2.029
|-15,50
|
|Yarım
|957
|982
|-7,49
|
|Çeyrek
|480
|491
|-3,75
|
|Gümüş.Ons
|17,86
|17,90
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,04
|