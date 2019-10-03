***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.10.2019 14:55
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789921
BIST
18:05102.784
En Yüksek
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|Açılış
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104.768
En Düşük
102.062
18:055,6968
En Yüksek
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|Açılış
|: 5,6870
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|Önceki Kapanış
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5,7139
En Düşük
5,6682
18:056,2568
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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6,2755
En Düşük
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18:05275,85
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|Açılış
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278,40
En Düşük
272,91