***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.11.2019 16:08
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796601
BIST
18:05100.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 437,53
|Açılış
|: 100.147
|
|Önceki Kapanış
|: 100.088
|
100.694
En Düşük
99.848
18:055,7555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0164
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7050
|
5,7555
En Düşük
5,7179
18:056,3779
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0106
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3550
|
6,4008
En Düşük
6,3647
18:05275,32
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -3,03
|Açılış
|: 275,32
|
|Önceki Kapanış
|: 278,35
|
278,82
En Düşük
275,00
BIST En Aktif Hisseler
|BERA
|3,80
|141.222.957
|% 19,87
|
|BJKAS
|2,14
|232.748.001
|% 19,55
|
|QNBFL
|36,14
|6.736.902
|% 14,95
|
|ISKUR
|169.000,00
|169.000
|% 12,67
|
|HATEK
|5,57
|44.415.581
|% 10,52
|
|DOKTA
|30,00
|313.128
|% -17,81
|
|BMELK
|1,57
|363.992
|% -7,65
|
|IDEAS
|3,49
|796.259
|% -7,43
|
|VAKFN
|1,38
|26.813.745
|% -7,38
|
|EGCYO
|0,13
|8.680
|% -7,14
|
|THYAO
|11,86
|829.936.666
|% 0,25
|
|KRDMD
|2,25
|358.559.925
|% 0,00
|
|EREGL
|6,89
|307.980.438
|% 2,99
|
|GSRAY
|1,72
|301.929.858
|% 8,18
|
|FENER
|16,75
|261.061.789
|% -1,47
|
|GSRAY
|1,72
|301.929.858
|% 8,18
|
|KRDMD
|2,25
|358.559.925
|% 0,00
|
|BJKAS
|2,14
|232.748.001
|% 19,55
|
|TSPOR
|1,40
|127.709.251
|% 3,70
|
|THYAO
|11,86
|829.936.666
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3812
|7,4182
|% 0,16
|
|Frank
|5,7698
|5,8046
|% -0,26
|
|Riyal
|1,5290
|1,5367
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.488
|1.488
|-20,58
|
|Altın Gr.
|276
|276
|-2,33
|
|Cumhuriyet
|1.847
|1.858
|-5,00
|
|Tam
|1.819
|1.865
|-9,05
|
|Yarım
|879
|902
|-4,38
|
|Çeyrek
|441
|451
|-2,19
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,70
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,28
|-0,05
|
|B. Petrol
|62,84
|62,84
|0,70
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59YGYO
Yüzde 6.67 oranında artışla 0.48 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 127, 385 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 631, 55 artarak (% 0.51 ) 124, 064
-
17:58
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, BERA, BJKAS
-
17:58IZMDC
Yüzde 7.05 oranında artışla 3.19 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 140, 298 adet işlem
-
17:56ALKA
Yüzde 5.73 oranında artışla 4.61 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 470, 919 adet işlem