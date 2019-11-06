***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.11.2019 10:06
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796823
BIST
12:02103.309
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -235,47
|Açılış
|: 103.446
|
|Önceki Kapanış
|: 103.544
|
103.837
En Düşük
103.021
12:025,7547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0073
|Açılış
|: 5,7470
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7400
|
5,7649
En Düşük
5,7430
12:026,3593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0031
|Açılış
|: 6,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3701
En Düşük
6,3408
12:02271,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,61
|Açılış
|: 272,10
|
|Önceki Kapanış
|: 271,37
|
272,74
En Düşük
271,07
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|5,49
|2.615.472
|% 13,90
|
|FRIGO
|9,32
|104.030
|% 9,78
|
|BURCE
|4,43
|6.585.972
|% 8,31
|
|ICBCT
|4,80
|288.552.474
|% 7,62
|
|IZMDC
|4,01
|16.353.174
|% 7,51
|
|VERUS
|15,62
|22.625.615
|% -12,15
|
|GEDZA
|5,41
|2.065.076
|% -8,61
|
|BRSAN
|8,74
|8.801.953
|% -8,48
|
|TIRE
|1,82
|23.632.508
|% -7,14
|
|YESIL
|14,00
|26.501.157
|% -6,67
|
|THYAO
|12,77
|953.424.607
|% 0,87
|
|ICBCT
|4,80
|288.552.474
|% 7,62
|
|ASELS
|19,01
|279.247.562
|% 0,37
|
|GARAN
|9,78
|182.478.078
|% 0,10
|
|PETKM
|3,65
|160.989.538
|% -0,54
|
|THYAO
|12,77
|953.424.607
|% 0,87
|
|ICBCT
|4,80
|288.552.474
|% 7,62
|
|KRDMD
|2,29
|133.121.091
|% -1,72
|
|PETKM
|3,65
|160.989.538
|% -0,54
|
|SKBNK
|1,05
|39.124.949
|% 0,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3564
|7,3933
|% 0,19
|
|Frank
|5,7559
|5,7906
|% 0,03
|
|Riyal
|1,5300
|1,5376
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.470
|1.471
|2,41
|
|Altın Gr.
|272
|272
|0,98
|
|Cumhuriyet
|1.818
|1.845
|-9,00
|
|Tam
|1.811
|1.856
|-8,03
|
|Yarım
|875
|898
|-3,89
|
|Çeyrek
|439
|449
|-1,94
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,06
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,16
|-0,00
|
|B. Petrol
|61,77
|61,77
|-0,52
|