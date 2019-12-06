***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.12.2019 10:19
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802208
BIST
12:23108.703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 44,48
|Açılış
|: 109.009
|
|Önceki Kapanış
|: 108.659
|
109.315
En Düşük
108.352
12:235,7651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0146
|Açılış
|: 5,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7651
En Düşük
5,7410
12:236,4022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0114
|Açılış
|: 6,3790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3710
|
6,4027
En Düşük
6,3837
12:23273,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,12
|Açılış
|: 273,02
|
|Önceki Kapanış
|: 272,90
|
273,30
En Düşük
271,80
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|8,03
|16
|% 14,88
|
|RYGYO
|3,06
|12.799.577
|% 12,09
|
|FMIZP
|32,68
|12.243.605
|% 10,70
|
|OYLUM
|5,85
|20.162.027
|% 10,17
|
|UZERB
|2,45
|297.555
|% 9,87
|
|SMART
|9,57
|11.263.009
|% -19,98
|
|FONET
|6,84
|40.617.255
|% -14,50
|
|KFEIN
|11,87
|69.097.100
|% -13,23
|
|LOGO
|54,30
|10.350.095
|% -8,74
|
|LINK
|20,02
|4.470.163
|% -7,74
|
|THYAO
|13,69
|377.816.841
|% -0,58
|
|ASELS
|19,49
|322.336.338
|% -0,97
|
|ISFIN
|2,97
|294.395.252
|% 3,48
|
|GARAN
|10,43
|212.985.722
|% 1,07
|
|TTKOM
|7,26
|211.806.099
|% 1,97
|
|ISFIN
|2,97
|294.395.252
|% 3,48
|
|EKGYO
|1,48
|105.747.865
|% 0,00
|
|TSKB
|1,15
|61.503.359
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,21
|114.050.778
|% 0,45
|
|IEYHO
|0,47
|22.529.811
|% 2,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5346
|7,5724
|% -0,12
|
|Frank
|5,8089
|5,8439
|% 0,14
|
|Riyal
|1,5316
|1,5393
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.474
|1.474
|-2,04
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,15
|
|Cumhuriyet
|1.808
|1.835
|2,00
|
|Tam
|1.800
|1.845
|2,38
|
|Yarım
|870
|893
|1,15
|
|Çeyrek
|436
|446
|0,58
|
|Gümüş.Ons
|16,89
|16,92
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|-0,00
|
|B. Petrol
|63,34
|63,34
|-0,05
|