***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.01.2020 15:06
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810526
BIST
15:53116.860
En Yüksek
|Değişim
|: 3,53%
|| 3.984,43
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
117.170
En Düşük
115.236
15:535,8763
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0385
|Açılış
|: 5,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9610
|
5,9272
En Düşük
5,8637
15:536,5333
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0417
|Açılış
|: 6,5290
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6260
|
6,5942
En Düşük
6,5188
15:53293,71
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -3,30
|Açılış
|: 293,71
|
|Önceki Kapanış
|: 297,01
|
297,02
En Düşük
291,79
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|5,10
|80.101.337
|% 19,44
|
|RYGYO
|4,79
|81.525.338
|% 17,69
|
|ODAS
|2,51
|717.966.195
|% 16,74
|
|CELHA
|7,40
|18.796.663
|% 16,72
|
|SRVGY
|11,36
|4.605.804
|% 14,98
|
|INFO
|7,00
|21.084
|% -5,41
|
|SANFM
|5,88
|6.088.167
|% -5,16
|
|ATAGY
|4,64
|8.294.051
|% -3,33
|
|MTRYO
|5,81
|18.331
|% -3,17
|
|IHGZT
|5,00
|87.387
|% -2,91
|
|THYAO
|14,10
|1.768.970.766
|% 4,44
|
|ODAS
|2,51
|717.966.195
|% 16,74
|
|GARAN
|11,84
|526.758.047
|% 6,67
|
|PETKM
|3,83
|526.456.984
|% 3,51
|
|EKGYO
|1,45
|508.394.257
|% 4,32
|
|EKGYO
|1,45
|508.394.257
|% 4,32
|
|ODAS
|2,51
|717.966.195
|% 16,74
|
|ISGYO
|1,86
|403.330.942
|% 6,29
|
|ALBRK
|1,64
|298.676.225
|% 3,14
|
|KRDMD
|2,70
|423.889.585
|% 3,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6388
|7,6771
|% -1,14
|
|Frank
|6,0158
|6,0520
|% -0,67
|
|Riyal
|1,5617
|1,5696
|% -0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.555
|1.555
|-4,69
|
|Altın Gr.
|293
|293
|-4,12
|
|Cumhuriyet
|1.943
|1.973
|-58,00
|
|Tam
|1.935
|1.983
|-61,48
|
|Yarım
|935
|959
|-29,74
|
|Çeyrek
|469
|480
|-14,87
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,04
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,67
|65,67
|0,23
|
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