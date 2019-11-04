***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.11.2019 16:12
14 Ak Portföy Yönetimi Fon Müdürü / 2014- 2016 İş Portföy Yönetimi Emeklilik Fonları Müdürü / 2017- İş Portföy Yönetimi Hisse Senedi Portföy Yönetimi Müdürü Düzey 3-Türev Araçlar 200129-300830
NURİ OĞUZ AYHAN HİSSE SENEDİ PORTFÖY YÖNETİMİ / MÜDÜR YARDIMCISI 2011-2014 İş Portföy Yönetimi Emeklilik Fonları Portföy Yöneticisi / 2015-2016 İş Portföy Yönetimi Emeklilik Fonları Kıdemli Portföy Yöneticisi / 2017- İş Portföy Yönetimi Hisse Senedi Portföy Yöneticisi Müdür Yardımcısı Düzey 3-Türev Araçlar 203919-301251
AYŞE TUĞÇE AKYAZICI ŞAHİN HİSSE SENEDİ PORTFÖY YÖNETİMİ / KIDEMLİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ 2012-2017 İş Portföy Yönetimi Yatırım Fonları Portföy Yöneticisi / 2017-İş Portföy Yönetimi Hisse Senedi Kıdemli Portföy Yöneticisi Düzey 3-Türev Araçlar 206638-303016
ERMAN YILDIZ HİSSE SENEDİ PORTFÖY YÖNETİMİ / PORTFÖY YÖNETİCİSİ 2013-2014 Saxo Capital Markets Menkul Değerler Kaldıraçlı İşlemler Müşteri Temsilcisi/ 2014-2018 Ziraat Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi / 2018-İş Portföy Yönetimi Hisse Senedi Portföy Yöneticisi Düzey 3-Türev Araçlar 207370-303279
SELİM KOCAOĞLU ALTERNATİF YATIRIM ÜRÜNLERİ PORTFÖY YÖNETİMİ / MÜDÜR 2013-2014 İş Portföy Yönetimi Kurumsal Özel Portföy Yönetimi Müdür Yardımcısı / 2014- İş Portföy Yönetimi Alternatif Yatırım Ürünleri Müdürü Düzey 3-Türev Araçlar-Gayrimenkul Değerleme 200396-300488-405401
AYŞE İZAT ALTERNATİF YATIRIM ÜRÜNLERİ PORTFÖY YÖNETİMİ / MÜDÜR YARDIMCISI 2007-2017 İş Yatırım Menkul Değerler Kurumsal Finansman Müdür Yardımcısı / 2017- İş Portföy Yönetimi Alternatif Yatırım Ürünleri Müdür Yardımcısı Düzey 3 203929
MURAT CANER ÖZHAN ÇOKLU VARLIK PORTFÖY YÖNETİMİ / PORTFÖY YÖNETİCİSİ 2011- İş Portföy Yönetimi Alternatif Yatırım Ürünleri Kıdemli Portföy Yöneticisi-01.2019 Çoklu Varlık PY Bölümü Kıdemli Portföy Yöneticisi, 06.05.2019 Çoklu Varlık PY Bölümü, Portföy Yöneticisi Düzey 3-Türev Araçlar 205942-302221
PINAR İNANÖZ PORTFÖY YÖNETİMİ İCRA / MÜDÜR YARDIMCISI 2012-2014-Finans Yatırım Menkul Değerler Yatırım Fonları Birim Yöneticisi / 2014-2015 Burgan Portföy Yönetimi Yatırım Fonları Müdürü / 2015- İş Portföy Yönetimi İcra Müdür Yardımcısı Düzey 3-Türev Araçlar 200599-302594
LEVENT SALİM BOZTEPE PORTFÖY YÖNETİMİ İCRA / KIDEMLİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ 2013-2014-İş Portföy Yönetimi Kurumsal Özel Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi / 2014-İş Portföy Yönetimi Portföy Yönetimi İcra Kıdemli Portföy Yöneticisi Düzey 3-Türev Araçlar 209241-305563
GÜZİDE GÜL YAZOĞLU PORTFÖY YÖNETİMİ İCRA / KIDEMLİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ 2010-2014 İş Portföy Yönetimi Operasyon Uzmanı / 2014- İş Portföy Yönetimi Portföy Yönetimi İcra Kıdemli Portföy Yöneticisi Düzey 3-Türev Araçlar 204643-302966
MEHMET SİNAN VEZİROĞLU SABİT GETİRİLİ PORTFÖY YÖNETİMİ / PORTFÖY YÖNETİCİSİ 2013-2014 Alternatif Menkul Değerler AŞ - Analist / 2014-2015 HSBC Portföy Yönetimi AŞ - Uzman / 2015-2017 Ünlü Menkul Değerler AŞ - Araştırma / 07.2017 - 2018 İş Portföy Yönetimi Alternatif Yatırım Ürünleri Portföy Yöneticisi Yardımcısı - 11.2018 Alternatif Yatırım Ürünleri Portföy Yöneticisi-01.2019 Sabit Getirili PY Bölümü Portföy Yöneticisi Düzey 3-Türev Araçlar 208428-304432
TOYGAR SEKMEN ÇOKLU VARLIK PORTFÖY YÖNETİMİ / PORTFÖY YÖNETİCİSİ Fiba Bank - 2013-2015 - Uzman Yardımcısı / Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2015-2017 Ürün Yönetimi / İş Portföy Yönetimi - 2017-2019 Dağıtım Kanalı PY-Uzman / 03.2019 Çoklu Varlık Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi Düzey 3-Türev Araçlar 212451-308642
SEHA ÖZGÜÇ ALTERNATİF YATIRIM ÜRÜNLERİ PORTFÖY YÖNETİMİ / KIDEMLİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ 2013-2018 İş GYO - Yönetmen / 2018-2019 Akbank -Proje Finansmanı Krediler Yöneticisi / 03.2019 İş Portföy Yönetimi Ayternatif Yatırım Ürünleri Portföy Yönetimi - Kıdemli PY Düzey 3-Gayrimenkul Değerleme 208599-403272
KADİR FURTUN ÇOKLU VARLIK PY BÖLÜMÜ/KIDEMLİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ Akbank - Hazine 09.2013/06.2019-Yönetici Düzey 3-Türev Araçlar 207791-303552
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796359
BIST