***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
13.12.2019 10:43
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803312
BIST
12:07111.220
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 1.105,22
|Açılış
|: 111.011
|
|Önceki Kapanış
|: 110.115
|
111.265
En Düşük
110.680
12:075,7849
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0043
|Açılış
|: 5,7810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7770
|
5,7933
En Düşük
5,7699
12:076,4632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0136
|Açılış
|: 6,4530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4310
|
6,4845
En Düşük
6,4332
12:07273,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,27
|Açılış
|: 273,88
|
|Önceki Kapanış
|: 273,61
|
274,07
En Düşük
271,83
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|5,60
|4.429.833
|% 14,75
|
|TIRE
|3,31
|144.485.861
|% 11,82
|
|NIBAS
|6,65
|33
|% 10,83
|
|HURGZ
|1,19
|2.633.082
|% 10,19
|
|UZERB
|3,21
|61.818
|% 9,93
|
|GLRYH
|1,98
|13.119.899
|% -14,66
|
|USAK
|1,82
|31.492.083
|% -12,92
|
|DIRIT
|0,77
|167.094
|% -9,41
|
|ETYAT
|1,37
|12.927.921
|% -8,67
|
|EUKYO
|1,61
|3.368.662
|% -5,29
|
|THYAO
|14,12
|509.983.685
|% 0,43
|
|GARAN
|10,79
|173.610.938
|% 1,98
|
|ASELS
|19,69
|169.146.932
|% 0,82
|
|ISFIN
|3,22
|162.490.287
|% 3,21
|
|TIRE
|3,31
|144.485.861
|% 11,82
|
|KRDMD
|2,46
|137.979.978
|% 0,41
|
|ISFIN
|3,22
|162.490.287
|% 3,21
|
|EKGYO
|1,52
|77.050.366
|% 0,66
|
|YKBNK
|2,48
|116.673.137
|% 1,22
|
|IHLAS
|0,80
|37.562.432
|% 1,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7277
|7,7665
|% 1,56
|
|Frank
|5,8599
|5,8952
|% 0,07
|
|Riyal
|1,5377
|1,5454
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.472
|1.473
|2,58
|
|Altın Gr.
|274
|274
|0,26
|
|Cumhuriyet
|1.813
|1.841
|-4,00
|
|Tam
|1.806
|1.851
|-11,28
|
|Yarım
|873
|896
|-5,45
|
|Çeyrek
|438
|448
|-2,73
|
|Gümüş.Ons
|16,96
|16,98
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,16
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,78
|64,78
|0,58
|