İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
30.09.2019 17:13
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Türkçe
Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789253
BIST
11:10104.685
En Yüksek
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|: -0,33%
|| -347,80
|Açılış
|: 105.275
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|Önceki Kapanış
|: 105.033
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105.297
En Düşük
104.596
11:105,6924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0445
|Açılış
|: 5,6740
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|Önceki Kapanış
|: 5,6380
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5,6924
En Düşük
5,6420
11:106,2012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0416
|Açılış
|: 6,1450
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|Önceki Kapanış
|: 6,1990
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6,2012
En Düşük
6,1495
11:10266,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,43
|Açılış
|: 266,83
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|Önceki Kapanış
|: 267,42
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267,91
En Düşük
265,73