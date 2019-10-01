İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
01.10.2019 17:15
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Türkçe
Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789432
BIST
11:13104.256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 379,62
|Açılış
|: 103.832
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|Önceki Kapanış
|: 103.877
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104.370
En Düşük
103.268
11:135,7458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0213
|Açılış
|: 5,7340
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|Önceki Kapanış
|: 5,7160
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5,7514
En Düşük
5,7122
11:136,2739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0151
|Açılış
|: 6,2330
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|Önceki Kapanış
|: 6,1450
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6,2852
En Düşük
6,2474
11:13273,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,13
|Açılış
|: 273,26
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|Önceki Kapanış
|: 272,13
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274,29
En Düşük
271,26