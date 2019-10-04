İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
04.10.2019 17:32
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Türkçe
Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790452
BIST
18:05103.464
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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103.875
En Düşük
102.784
18:055,6991
En Yüksek
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|: 0,08%
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|: 5,6890
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|Önceki Kapanış
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5,7130
En Düşük
5,6853
18:056,2606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
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|Açılış
|: 6,2400
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|Önceki Kapanış
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6,2697
En Düşük
6,2383
18:05275,43
En Yüksek
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|Açılış
|: 275,43
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|Önceki Kapanış
|: 275,63
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277,29
En Düşük
273,71