İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
17.10.2019 18:10
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793807
BIST
18:0594.896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 759,01
|Açılış
|: 94.134
|
|Önceki Kapanış
|: 94.137
|
95.090
En Düşük
93.032
18:055,8673
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0170
|Açılış
|: 5,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8970
|
5,8999
En Düşük
5,8505
18:056,5364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0173
|Açılış
|: 6,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5100
|
6,5678
En Düşük
6,5147
18:05281,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,06
|Açılış
|: 281,86
|
|Önceki Kapanış
|: 281,92
|
282,99
En Düşük
280,44