İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
06.11.2019 17:45
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796986
BIST
17:51101.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 645,55
|Açılış
|: 100.672
|
|Önceki Kapanış
|: 100.525
|
101.599
En Düşük
100.368
17:515,7681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0161
|Açılış
|: 5,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7711
En Düşük
5,7458
17:516,3948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0246
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3985
En Düşük
6,3667
17:51275,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,39
|Açılış
|: 275,88
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
276,04
En Düşük
274,28
BIST En Aktif Hisseler
|YESIL
|12,50
|17.409.465
|% 19,96
|
|TMPOL
|4,23
|13.080.394
|% 14,95
|
|DOBUR
|4,16
|32.869.545
|% 14,92
|
|NATEN
|9,63
|102.964.891
|% 13,56
|
|NUHCM
|12,05
|57.254.049
|% 12,41
|
|KSTUR
|18,90
|24.695
|% -10,00
|
|TKURU
|9,11
|63.700
|% -7,70
|
|COSMO
|1,17
|775
|% -5,65
|
|ISKUR
|159.999,90
|160.000
|% -5,33
|
|AFYON
|4,38
|21.371.220
|% -5,19
|
|THYAO
|11,94
|888.611.136
|% 0,67
|
|BJKAS
|2,16
|413.206.908
|% 0,93
|
|ASELS
|18,58
|404.152.982
|% -1,64
|
|GARAN
|9,50
|350.120.475
|% 0,42
|
|EREGL
|6,92
|241.298.662
|% 0,44
|
|BJKAS
|2,16
|413.206.908
|% 0,93
|
|GSRAY
|1,69
|238.263.430
|% -1,74
|
|YYAPI
|0,47
|40.176.935
|% 6,82
|
|YGYO
|0,48
|39.640.344
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,26
|186.114.925
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4011
|7,4382
|% 0,18
|
|Frank
|5,7862
|5,8211
|% 0,28
|
|Riyal
|1,5328
|1,5404
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.488
|1.488
|3,55
|
|Altın Gr.
|276
|276
|1,39
|
|Cumhuriyet
|1.826
|1.854
|-4,00
|
|Tam
|1.819
|1.864
|-0,28
|
|Yarım
|879
|902
|-0,13
|
|Çeyrek
|441
|451
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|17,58
|17,60
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,26
|3,26
|0,00
|
|B. Petrol
|62,64
|62,64
|-0,32
|
Seans Raporu
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17:59XU030
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