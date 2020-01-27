GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten

27.01.2020 17:32
GÜNCEL HABERLER



İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814626


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05120.150
Değişim :  -1,63% |  -1.992,05
Açılış :  120.712  
Önceki Kapanış :  122.142  
En Yüksek
121.674 En Düşük
120.000
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KUTPO 10,10 48.100.103 % 19,95  
CRFSA 7,76 71.991.553 % 19,94  
TKNSA 12,03 443.915.134 % 18,99  
DERIM 11,08 16.638.799 % 17,87  
LINK 24,50 16.845.986 % 15,13  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7439 7,7828 % -0,04  
Frank 6,1113 6,1482 % 0,27  
Riyal 1,5824 1,5903 % 0,21  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.581 1.581 9,09  
Altın Gr. 303 303 2,41  
Cumhuriyet 2.001 2.032 25,00  
Tam 1.995 2.045 19,57  
Yarım 964 989 9,46  
Çeyrek 484 495 4,73  
Gümüş.Ons 18,12 18,16 0,03  
Gümüş Gr. 3,48 3,48 0,02  
B. Petrol 58,18 58,18 -1,71  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru