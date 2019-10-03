İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
03.10.2019 17:38
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Türkçe
Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789999
BIST
18:05102.784
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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104.768
En Düşük
102.062
18:055,6942
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0059
|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 5,7070
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5,7139
En Düşük
5,6682
18:056,2517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0015
|Açılış
|: 6,2450
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|Önceki Kapanış
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6,2755
En Düşük
6,2126
18:05275,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,96
|Açılış
|: 275,97
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|Önceki Kapanış
|: 275,01
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278,40
En Düşük
272,91