İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
11.10.2019 17:09
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Türkçe
Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792696
BIST
18:0599.028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 247,43
|Açılış
|: 99.232
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|Önceki Kapanış
|: 98.780
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99.783
En Düşük
98.776
18:055,8828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0458
|Açılış
|: 5,8700
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|Önceki Kapanış
|: 5,8700
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5,8831
En Düşük
5,8233
18:056,4958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0629
|Açılış
|: 6,4800
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|Önceki Kapanış
|: 6,4650
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6,4980
En Düşük
6,4139
18:05279,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,72
|Açılış
|: 280,02
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|Önceki Kapanış
|: 280,30
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283,23
En Düşük
278,12