İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
22.10.2019 17:30
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Türkçe
Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794253
BIST
18:0597.886
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En Yüksek
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En Düşük
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En Yüksek
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|Açılış
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En Yüksek
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|Açılış
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279,98
En Düşük
276,64