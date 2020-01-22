İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
22.01.2020 17:13
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814014
BIST
18:05122.747
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -809,02
|Açılış
|: 124.216
|
|Önceki Kapanış
|: 123.556
|
124.537
En Düşük
122.369
18:055,9286
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0060
|Açılış
|: 5,9210
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9290
|
5,9445
En Düşük
5,9159
18:056,5667
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0147
|Açılış
|: 6,5620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5906
En Düşük
6,5612
18:05296,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,81
|Açılış
|: 296,66
|
|Önceki Kapanış
|: 297,47
|
297,69
En Düşük
295,91
BIST En Aktif Hisseler
|PENGD
|2,80
|49.355.779
|% 19,66
|
|EGPRO
|14,85
|18.861.044
|% 17,86
|
|HUBVC
|37,02
|39.298.252
|% 16,64
|
|BURCE
|8,15
|2.692.875
|% 14,95
|
|ERSU
|3,24
|33.251.846
|% 14,89
|
|QNBFB
|75,95
|81.332.906
|% -15,00
|
|QNBFL
|203,20
|504.394
|% -14,98
|
|DAGHL
|4,20
|856.957
|% -11,95
|
|BERA
|4,23
|149.310.487
|% -10,19
|
|BALAT
|2,18
|149.827
|% -9,92
|
|THYAO
|14,75
|1.614.467.489
|% -0,87
|
|IPEKE
|10,03
|1.106.415.645
|% 13,85
|
|HALKB
|7,07
|1.019.641.364
|% 2,02
|
|KRDMD
|3,05
|760.597.411
|% -2,56
|
|PETKM
|4,06
|670.399.692
|% -0,73
|
|ALBRK
|1,75
|458.992.694
|% 0,57
|
|KRDMD
|3,05
|760.597.411
|% -2,56
|
|PETKM
|4,06
|670.399.692
|% -0,73
|
|ODAS
|1,98
|314.816.240
|% 2,06
|
|HALKB
|7,07
|1.019.641.364
|% 2,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7564
|7,7953
|% 0,50
|
|Frank
|6,0845
|6,1211
|% -0,29
|
|Riyal
|1,5744
|1,5823
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.556
|1.557
|-2,18
|
|Altın Gr.
|297
|297
|-0,87
|
|Cumhuriyet
|1.963
|1.993
|6,00
|
|Tam
|1.954
|2.003
|7,37
|
|Yarım
|945
|969
|3,57
|
|Çeyrek
|474
|485
|1,78
|
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,89
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|63,34
|63,34
|-1,25
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1409, 03 kaybederek (% -0.94 ) 148, 270
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17:59XU100
Endeks 122, 644 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 74 altında . İşlem hacmi 12, 700.00 milyon TL de
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17:58TUCLK
Yüzde -4.13 oranında düşüşle 4.41 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 571, 295 adet işlem
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17:54XU100
Endeks 122, 679 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 71 altında . İşlem hacmi 12, 584.00 milyon TL de
-
17:52KUYAS
Yüzde -4.32 oranında düşüşle 1.77 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 008, 776 adet işlem