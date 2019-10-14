***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2019 15:48
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
FYA İstanbul Portföy Ark II Serbest Fon Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İş Yatırım A.Ş. 65.097,31 % 0,013 % 1,1103 % 8.557,0248
Tera Yatırım A.Ş. 131.267,57 % 0,0168 % 2,2388 % 13.326,2737
BGC Yatırım A.Ş. 78.737,13 % 0,03 % 1,3429 % 4.476,2909
Ak Yatırım A.Ş. 20.758,41 % 0,021 % 0,354 % 1.685,9107
Alternatif Yatırım A.Ş. 6.499,9 % 0,021 % 0,1109 % 527,8926
Oyak Yatırım A.Ş. 37,77 % 0,0178 % 0,0006 % 3,6093
İnfo Yatırım A.Ş. 870,11 % 0,0161 % 0,0148 % 92,1817
Global Yatırım A.Ş. 2.619,38 % 0,0179 % 0,0447 % 250,276
Tacirler Yatırım A.Ş. 122,85 % 0,021 % 0,0021 % 9,9774
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792980
BIST