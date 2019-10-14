***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2019 16:11
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
IIP İstanbul Portföy Aries Serbest Fon Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İş Yatırım A.Ş. 119.924,06 % 0,007 % 0,1271 % 1.811,6522
Deniz Yatırım A.Ş. 24.860,87 % 0,0024 % 0,0263 % 1.110,5524
Tera Yatırım A.Ş. 73.522,59 % 0,0168 % 0,0779 % 463,6586
BGC Yatırım A.Ş. 29.627,97 % 0,03 % 0,0314 % 104,6228
A1 Calpital Yatırım A.Ş. 52,7 % 0,017 % 0,0001 % 0,3284
Ak Yatırım A.Ş. 5.930,24 % 0,021 % 0,0063 % 29,9183
Gedik Yatırım A.Ş. 2.244,32 % 0,02 % 0,0024 % 11,8888
Alternatif Yatırım A.Ş. 5.284,67 % 0,021 % 0,0056 % 26,6614
Yatırım Finansman A.Ş. 83.991,89 % 0,0223 % 0,089 % 398,2879
İnfo Yatırım A.Ş. 784 % 0,016 % 0,0008 % 5,1914
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793009
BIST