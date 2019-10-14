***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarIIS İstanbul Portföy İkinci serbest Fon Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)İş Yatırım A.Ş. 153.335,43 % 0,0095 % 0,3829 % 4.033,9448BGC Yatırım A.Ş. 309.048,46 % 0,03 % 0,7718 % 2.572,6897Oyak Yatırım A.Ş. 54.213,45 % 0,0171 % 0,1354 % 789,882Deniz Yatırım A.Ş. 7.847,18 % 0,0027 % 0,0196 % 720,2839Piramit Menkul A.Ş. 21.844,62 % 0,016 % 0,0546 % 340,9632Tera Yatırım A.Ş. 352.353,74 % 0,0168 % 0,88 % 5.252,8599Phillip Capital Yatırım A.Ş. 56.673,57 % 0,0239 % 0,1415 % 591,0211Ak Yatırım A.Ş. 42.539,53 % 0,0211 % 0,1062 % 502,9284Gedik Yatırım A.Ş. 42.255,81 % 0,02 % 0,1055 % 527,6417TEB Yatırım A.Ş. 3.984,67 % 0,0315 % 0,01 % 31,5911A1 Capital Yatırım A.Ş. 4.246,29 % 0,017 % 0,0106 % 62,3789Alternatif Yatırım A.Ş. 53.141,64 % 0,0205 % 0,1327 % 646,2156ICBC Yatırım A.Ş. 17.829,41 % 0,02 % 0,0445 % 222,6329Global Yatırım A.Ş. 197.004,82 % 0,0178 % 0,492 % 2.761,2576Yapı Kredi Yatırım A.Ş. 19.399,57 % 0,0115 % 0,0484 % 420,7688İnfo Yatırım A.Ş. 7.652,63 % 0,016 % 0,0191 % 119,4042Yatırım Finansman A.Ş. 1.576,06 % 0,021 % 0,0039 % 18,7428Tacirler Yatırım A.Ş. 3.850,01 % 0,0191 % 0,0096 % 50,3593http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793085BIST