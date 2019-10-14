***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2019 17:52
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
IIS İstanbul Portföy İkinci serbest Fon Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İş Yatırım A.Ş. 153.335,43 % 0,0095 % 0,3829 % 4.033,9448
BGC Yatırım A.Ş. 309.048,46 % 0,03 % 0,7718 % 2.572,6897
Oyak Yatırım A.Ş. 54.213,45 % 0,0171 % 0,1354 % 789,882
Deniz Yatırım A.Ş. 7.847,18 % 0,0027 % 0,0196 % 720,2839
Piramit Menkul A.Ş. 21.844,62 % 0,016 % 0,0546 % 340,9632
Tera Yatırım A.Ş. 352.353,74 % 0,0168 % 0,88 % 5.252,8599
Phillip Capital Yatırım A.Ş. 56.673,57 % 0,0239 % 0,1415 % 591,0211
Ak Yatırım A.Ş. 42.539,53 % 0,0211 % 0,1062 % 502,9284
Gedik Yatırım A.Ş. 42.255,81 % 0,02 % 0,1055 % 527,6417
TEB Yatırım A.Ş. 3.984,67 % 0,0315 % 0,01 % 31,5911
A1 Capital Yatırım A.Ş. 4.246,29 % 0,017 % 0,0106 % 62,3789
Alternatif Yatırım A.Ş. 53.141,64 % 0,0205 % 0,1327 % 646,2156
ICBC Yatırım A.Ş. 17.829,41 % 0,02 % 0,0445 % 222,6329
Global Yatırım A.Ş. 197.004,82 % 0,0178 % 0,492 % 2.761,2576
Yapı Kredi Yatırım A.Ş. 19.399,57 % 0,0115 % 0,0484 % 420,7688
İnfo Yatırım A.Ş. 7.652,63 % 0,016 % 0,0191 % 119,4042
Yatırım Finansman A.Ş. 1.576,06 % 0,021 % 0,0039 % 18,7428
Tacirler Yatırım A.Ş. 3.850,01 % 0,0191 % 0,0096 % 50,3593
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793085
BIST