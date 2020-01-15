***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
15.01.2020 15:48
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
IAR İstanbul Portföy Dördüncü Serbest Fon Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İş Yatırım A.Ş. 32.929,09 % 0,0263 % 0,3015 % 1.145,2525
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812820
BIST
16:19121.403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -20,04
|Açılış
|: 121.233
|
|Önceki Kapanış
|: 121.423
|
121.804
En Düşük
120.442
16:195,8866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0055
|Açılış
|: 5,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8850
|
5,9002
En Düşük
5,8763
16:196,5622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0164
|Açılış
|: 6,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5330
|
6,5659
En Düşük
6,5414
16:19293,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,49
|Açılış
|: 293,05
|
|Önceki Kapanış
|: 292,56
|
294,74
En Düşük
292,28
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|4,16
|10.622.392
|% 14,92
|
|MARTI
|1,16
|101.082.946
|% 14,85
|
|BURVA
|17,25
|1.047.674
|% 11,29
|
|QNBFB
|49,08
|48.878.069
|% 10,29
|
|ALYAG
|0,55
|1.100.280
|% 10,00
|
|SNGYO
|1,28
|3.267.443
|% -13,51
|
|NIBAS
|4,05
|221.445
|% -10,00
|
|MZHLD
|17,55
|252.535
|% -10,00
|
|EPLAS
|18,98
|206.919
|% -9,96
|
|SALIX
|8,00
|18.308
|% -7,51
|
|THYAO
|14,87
|1.540.224.531
|% 0,47
|
|GUSGR
|2,34
|844.571.047
|% 5,88
|
|KRDMD
|3,10
|741.750.689
|% -0,32
|
|EKGYO
|1,64
|607.900.681
|% 4,46
|
|PETKM
|4,08
|596.478.216
|% -1,21
|
|EKGYO
|1,64
|607.900.681
|% 4,46
|
|GUSGR
|2,34
|844.571.047
|% 5,88
|
|KRDMD
|3,10
|741.750.689
|% -0,32
|
|ALBRK
|1,73
|253.924.475
|% 1,17
|
|PETKM
|4,08
|596.478.216
|% -1,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6329
|7,6712
|% -0,03
|
|Frank
|6,0765
|6,1131
|% 0,34
|
|Riyal
|1,5643
|1,5721
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.549
|1.550
|2,51
|
|Altın Gr.
|293
|293
|0,56
|
|Cumhuriyet
|1.938
|1.952
|-9,00
|
|Tam
|1.932
|1.981
|7,47
|
|Yarım
|934
|958
|3,61
|
|Çeyrek
|468
|479
|1,81
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,83
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,33
|64,33
|-0,16
|
Seans Raporu
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16:31MAALT
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16:29XU050
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16:29
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16:29
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