ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|4,16
|10.622.392
|% 14,92
|MARTI
|1,16
|101.082.946
|% 14,85
|BURVA
|17,25
|1.047.674
|% 11,29
|QNBFB
|49,08
|48.878.069
|% 10,29
|ALYAG
|0,55
|1.100.280
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,6329
|7,6712
|% -0,03
|Frank
|6,0765
|6,1131
|% 0,34
|Riyal
|1,5643
|1,5721
|% 0,10
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.550
|1.550
|3,10
|Altın Gr.
|293
|293
|0,49
|Cumhuriyet
|1.938
|1.952
|-9,00
|Tam
|1.932
|1.981
|7,68
|Yarım
|934
|958
|3,72
|Çeyrek
|468
|479
|1,86
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,84
|0,00
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,00
|B. Petrol
|64,39
|64,39
|-0,10
Seans Raporu
- 16:32KRTEK Yüzde -3.06 oranında düşüşle 3.17 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 624, 782 adet işlem
- 16:31MAALT Yüzde -3.19 oranında düşüşle 84.90 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 895 adet işlem
- 16:30SNGYO Yüzde -13.51 oranında düşüşle 1.28 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 615, 928 adet işlem
- 16:29XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -164, 61 kaybederek (% -0.14 ) 115, 536
- 16:29 Tavandan işlem gören hisse senedleri : EKIZ, TSPOR, ALYAG, ORMA, EGCYH, DENGE, BALAT, EGCEY, BMELK