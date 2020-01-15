***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
15.01.2020 15:55
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
FYA İstanbul Portföy Ark II Serbest Fon Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İş Yatırım A.Ş. 160.459,13 % 0,0141 % 2,4111 % 17.115,315
Tera Yatırım A.Ş. 202.892,02 % 0,0168 % 3,0487 % 18.147,0034
BGC Yatırım A.Ş. 123.425,3 % 0,03 % 1,8546 % 6.181,5027
Ak Yatırım A.Ş. 53.353,8 % 0,021 % 0,8017 % 3.817,6365
Alternatif Yatırım A.Ş. 19.485,07 % 0,0196 % 0,2928 % 1.490,982
Oyak Yatırım A.Ş. 36 % 0,017 % 0,0005 % 3,1799
İnfo Yatırım A.Ş. 1.241,06 % 0,0161 % 0,0186 % 116,0517
Global Yatırım A.Ş. 22.813,58 % 0,0179 % 0,3428 % 1.920,4555
Tacirler Yatırım A.Ş. 6.520 % 0,0171 % 0,098 % 572,9341
Yatırım Finansman A.Ş. 7.333,69 % 0,02 % 0,1102 % 550,988
Yapı Kredi Yatırım A.Ş. 6.975,57 % 0,012 % 0,1048 % 875,6406
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812826
BIST