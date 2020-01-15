***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarFYA İstanbul Portföy Ark II Serbest Fon Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)İş Yatırım A.Ş. 160.459,13 % 0,0141 % 2,4111 % 17.115,315Tera Yatırım A.Ş. 202.892,02 % 0,0168 % 3,0487 % 18.147,0034BGC Yatırım A.Ş. 123.425,3 % 0,03 % 1,8546 % 6.181,5027Ak Yatırım A.Ş. 53.353,8 % 0,021 % 0,8017 % 3.817,6365Alternatif Yatırım A.Ş. 19.485,07 % 0,0196 % 0,2928 % 1.490,982Oyak Yatırım A.Ş. 36 % 0,017 % 0,0005 % 3,1799İnfo Yatırım A.Ş. 1.241,06 % 0,0161 % 0,0186 % 116,0517Global Yatırım A.Ş. 22.813,58 % 0,0179 % 0,3428 % 1.920,4555Tacirler Yatırım A.Ş. 6.520 % 0,0171 % 0,098 % 572,9341Yatırım Finansman A.Ş. 7.333,69 % 0,02 % 0,1102 % 550,988Yapı Kredi Yatırım A.Ş. 6.975,57 % 0,012 % 0,1048 % 875,6406http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812826BIST