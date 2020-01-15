***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
15.01.2020 15:58
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
IIP İstanbul Portföy Aries Serbest Fon Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İş Yatırım A.Ş. 157.569,74 % 0,0081 % 0,1659 % 2.041,9966
Deniz Yatırım A.Ş. 42.667,2 % 0,0023 % 0,0449 % 1.990,6755
Tera Yatırım A.Ş. 100.545,75 % 0,0168 % 0,1059 % 630,3032
BGC Yatırım A.Ş. 43.899,6 % 0,03 % 0,0462 % 154,0991
A1 Capital Yatırım A.Ş. 52,7 % 0,017 % 0,0001 % 0,3265
Ak Yatırım A.Ş. 9.722,47 % 0,021 % 0,0102 % 48,7586
Gedik Yatırım A.Ş. 2.244,32 % 0,02 % 0,0024 % 11,8181
Alternatif Yatırım A.Ş. 6.920,56 % 0,02 % 0,0073 % 36,4423
Yatırım Finansman A.Ş. 94.902,48 % 0,0204 % 0,0999 % 488,7528
İnfo Yatırım A.Ş. 784 % 0,016 % 0,0008 % 5,1605
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812828
BIST