***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
15.01.2020 19:31
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
IIS İstanbul Portföy İkinci serbest Fon Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
A1 Capital Yatırım A.Ş. 4.246,29 % 0,017 % 0,101 % 59,4926
Ak Yatırım A.Ş. 92.977,8 % 0,021 % 0,2215 % 1.054,5513
Alternatif Yatırım A.Ş. 94.092,22 % 0,021 % 0,2241 % 1.067,191
BGC Yatırım A.Ş. 472.631,89 % 0,03 % 1,1257 % 3.752,4031
Deniz Yatırım A.Ş. 9.805,64 % 0,0012 % 0,0234 % 1.977,1601
Gedik Yatırım A.Ş. 51.618,11 % 0,02 % 0,1229 % 614,7235
Global Yatırım A.Ş. 274.394,13 % 0,0178 % 0,6536 % 3.661,3759
ICBC Yatırım A.Ş. 82.083,32 % 0,02 % 0,1955 % 977,5357
İnfo Yatırım A.Ş. 17.491,06 % 0,016 % 0,0417 % 260,3778
İş Yatırım A.Ş. 314.029,65 % 0,0118 % 0,748 % 6.352,1005
Oyak Yatırım A.Ş. 71.226,55 % 0,0178 % 0,1696 % 950,4109
Phillip Capital Yatırım A.Ş. 88.135,59 % 0,0179 % 0,2099 % 1.176,0366
Piramit Yatırım A.Ş. 31.054,92 % 0,016 % 0,074 % 462,2939
Tacirler Yatırım A.Ş. 23.599,4 % 0,021 % 0,0562 % 267,6636
TEB Yatırım A.Ş. 40.531,07 % 0,0315 % 0,0965 % 306,4681
Tera Yatırım A.Ş. 575.825,42 % 0,0168 % 1,3715 % 8.163,7421
Yatırım Finansman A.Ş. 50.603,85 % 0,021 % 0,1205 % 573,9473
Yapı Kredi Yatırım A.Ş. 28.597 % 0,012 % 0,0681 % 569,0285
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813081
BIST