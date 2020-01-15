***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarIIS İstanbul Portföy İkinci serbest Fon Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)A1 Capital Yatırım A.Ş. 4.246,29 % 0,017 % 0,101 % 59,4926Ak Yatırım A.Ş. 92.977,8 % 0,021 % 0,2215 % 1.054,5513Alternatif Yatırım A.Ş. 94.092,22 % 0,021 % 0,2241 % 1.067,191BGC Yatırım A.Ş. 472.631,89 % 0,03 % 1,1257 % 3.752,4031Deniz Yatırım A.Ş. 9.805,64 % 0,0012 % 0,0234 % 1.977,1601Gedik Yatırım A.Ş. 51.618,11 % 0,02 % 0,1229 % 614,7235Global Yatırım A.Ş. 274.394,13 % 0,0178 % 0,6536 % 3.661,3759ICBC Yatırım A.Ş. 82.083,32 % 0,02 % 0,1955 % 977,5357İnfo Yatırım A.Ş. 17.491,06 % 0,016 % 0,0417 % 260,3778İş Yatırım A.Ş. 314.029,65 % 0,0118 % 0,748 % 6.352,1005Oyak Yatırım A.Ş. 71.226,55 % 0,0178 % 0,1696 % 950,4109Phillip Capital Yatırım A.Ş. 88.135,59 % 0,0179 % 0,2099 % 1.176,0366Piramit Yatırım A.Ş. 31.054,92 % 0,016 % 0,074 % 462,2939Tacirler Yatırım A.Ş. 23.599,4 % 0,021 % 0,0562 % 267,6636TEB Yatırım A.Ş. 40.531,07 % 0,0315 % 0,0965 % 306,4681Tera Yatırım A.Ş. 575.825,42 % 0,0168 % 1,3715 % 8.163,7421Yatırım Finansman A.Ş. 50.603,85 % 0,021 % 0,1205 % 573,9473Yapı Kredi Yatırım A.Ş. 28.597 % 0,012 % 0,0681 % 569,0285http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813081BIST