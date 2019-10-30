***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.300.000 -470.996 33.231 0 56.860 564.475 2.727.428 9.210.998 9.210.998Transferler2.727.428 -2.727.428 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-14.016 88.615 74.599 74.599Dönem Karı (Zararı)88.615 88.615 88.615Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-14.016 -14.016 -14.016Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi470.996 -470.996 0 0Dönem Sonu Bakiyeler6.300.000 0 19.215 0 56.860 2.820.907 88.615 9.285.597 9.285.597Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7 6.300.000 0 49.175 -127.661 56.860 2.820.907 -413.654 8.685.627 8.685.627Transferler-413.654 413.654 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.848 154.346 -55.564 -101.630 -101.630Dönem Karı (Zararı)-55.564 -55.564 -55.564Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)2.848 154.346 -157.194 -157.194Dönem Sonu Bakiyeler7 6.300.000 0 52.023 26.685 56.860 2.407.253 -55.564 8.787.257 8.787.257Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI435.535 -220.094Dönem Karı (Zararı)-55.564 88.615Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-55.564 88.615Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-207.384 -222.671Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler184.190 116.144Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler98.959 104.965Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler98.959 104.965Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-462.725 -212.658Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-462.725 -212.658Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-62.270 -648.681Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-62.270 -648.681Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler34.462 417.559İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler620.556 -14.293Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)1.617.520 -28.000Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-66.661 274.533İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-263.360 9.621İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)196.699 264.912Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-384.951 -227.875İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-327.444 -65.828İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-57.507 -162.047Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.054 -4.480Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-415.748 55.978İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-415.748 55.978Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-82.210 -37.420Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-46.340 -47.029İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-66.358 -2.539İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)20.018 -44.490Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları357.608 -148.349Vergi İadeleri (Ödemeleri)-16.157 -64.706Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)94.084 -7.039YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-315.164 -518.986Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-308.264 -518.986Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-278.422 -483.088Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-29.842 -35.898Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-6.900 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI462.725 212.658Alınan Faiz462.725 212.658YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)583.096 -526.422NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)583.096 -526.422DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 636.709 877.544DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.219.805 351.122Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.222.386 733.374Finansal Yatırımlar6.221.865 7.584.183Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar4.787.104 6.342.354Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.434.761 1.241.829Ticari Alacaklar5 858.632 791.971İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10 569.922 306.562İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar288.710 485.409Diğer Alacaklar506.851 76.464İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar10 362.444 35.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar144.407 41.464Peşin Ödenmiş Giderler88.103 87.049İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler88.103 87.049Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar35.252 51.409Diğer Dönen Varlıklar18.561 63.997İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18.561 63.997ARA TOPLAM8.951.650 9.388.447TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR8.951.650 9.388.447DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar1.863 1.863İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.863 1.863Maddi Duran Varlıklar736.947 624.945Kullanım Hakkı Varlıkları503.241 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar59.248 47.176Ertelenmiş Vergi Varlığı50.530 124.290TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.351.829 798.274TOPLAM VARLIKLAR10.303.479 10.186.721KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar110.416 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar110.416 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar110.416 0Ticari Borçlar5 139.583 555.331İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar139.583 555.331Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar209.958 292.168Diğer Borçlar106.400 236.856İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10 0 66.358İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar106.400 170.498Kısa Vadeli Karşılıklar126.394 114.774Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar126.394 114.774Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler73.632 21.830İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler73.632 21.830ARA TOPLAM766.383 1.220.959TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER766.383 1.220.959UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar385.925 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar385.925 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar385.925 0Uzun Vadeli Karşılıklar363.914 280.135Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar363.914 280.135TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER749.839 280.135TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.516.222 1.501.094ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.787.257 8.685.627Ödenmiş Sermaye7 6.300.000 6.300.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)7 52.023 49.175Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)52.023 49.175Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)52.023 49.175Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)26.685 -127.661Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)26.685 -127.661Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)7 26.685 -127.661Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7 56.860 56.860Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları7 2.407.253 2.820.907Net Dönem Karı veya Zararı-55.564 -413.654TOPLAM ÖZKAYNAKLAR8.787.257 8.685.627TOPLAM KAYNAKLAR10.303.479 10.186.721Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı8 6.081.409 5.196.944 2.414.255 1.869.263FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.081.409 5.196.944 2.414.255 1.869.263BRÜT KAR (ZARAR)6.081.409 5.196.944 2.414.255 1.869.263Genel Yönetim Giderleri-6.897.172 -6.450.275 -2.444.070 -2.270.604Pazarlama Giderleri-26.532 -105.955 -26.532 -80.955ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-842.295 -1.359.286 -56.347 -482.296FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-842.295 -1.359.286 -56.347 -482.296Finansman Gelirleri1.098.270 1.791.983 404.185 514.240Finansman Giderleri-277.077 0 -277.077 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-21.102 432.697 70.761 31.944Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-34.462 -344.082 -40.441 -24.179Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-34.462 -344.082 -40.441 -24.179SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-55.564 88.615 30.320 7.765DÖNEM KARI (ZARARI)-55.564 88.615 30.320 7.765Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-55.564 88.615 30.320 7.765Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar2.848 -14.016 3.256 -25.539Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.560 -17.520 4.070 -31.924Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-712 3.504 -814 6.385Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-712 3.504 -814 6.385Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar154.346 0 154.346 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)192.932 0 192.932 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)192.932 0 192.932 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-38.586 0 -38.586 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-38.586 0 -38.586 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)157.194 -14.016 157.602 -25.539TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)101.630 74.599 187.922 -17.774Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları101.630 74.599 187.922 -17.774http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795353BIST