***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 13:51
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
IST İstanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
40.875,39 % 0,0251
Tescil ve İlan Giderleri
2.475 % 0,0015
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
195,75 % 0,0001
Bağımsız Denetim Ücreti
5.719 % 0,0035
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
112.957,94 % 0,0692
Fon Yönetim Ücreti
1.917.656,71 % 1,1755
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
48.444,66 % 0,0297
Gecelik Ters Repo Komisyonu
80.441,81 % 0,0493
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
10.300,05 % 0,0063
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.509,16 % 0,0009
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
27.341,33 % 0,0168
TOPLAM GİDERLER
2.247.916,8 % 1,378
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
163.129.493,0548 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791315
BIST
17:10101.847
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -1.146,33
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
17:105,8043
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0268
|Açılış
|: 5,8010
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
17:106,3689
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0313
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
17:10281,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,99
|Açılış
|: 281,02
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88