***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIST İstanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri40.875,39 % 0,0251Tescil ve İlan Giderleri2.475 % 0,0015Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri195,75 % 0,0001Bağımsız Denetim Ücreti5.719 % 0,0035Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri112.957,94 % 0,0692Fon Yönetim Ücreti1.917.656,71 % 1,1755Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu48.444,66 % 0,0297Gecelik Ters Repo Komisyonu80.441,81 % 0,0493Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu10.300,05 % 0,0063Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.509,16 % 0,0009Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler27.341,33 % 0,0168TOPLAM GİDERLER2.247.916,8 % 1,378DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ163.129.493,0548 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791315BIST