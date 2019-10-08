***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIPB İstanbul Portföy Birinci Değişken Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.685,7 % 0,0213Tescil ve İlan Giderleri2.331 % 0,0184Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri65,25 % 0,0005Bağımsız Denetim Ücreti5.439 % 0,043Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri17.840,05 % 0,1412Fon Yönetim Ücreti113.376,42 % 0,8974Hisse Senedi Komisyonu2.227,53 % 0,0176Tahvil Bono Komisyonu472,41 % 0,0037Gecelik Ters Repo Komisyonu11.020,29 % 0,0872Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.234,02 % 0,0098Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.026,06 % 0,0081Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.967,74 % 0,1106TOPLAM GİDERLER171.685,47 % 1,3589DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ12.634.550,9012 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791322BIST