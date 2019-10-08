***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 13:52
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
IPB İstanbul Portföy Birinci Değişken Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
2.685,7 % 0,0213
Tescil ve İlan Giderleri
2.331 % 0,0184
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
65,25 % 0,0005
Bağımsız Denetim Ücreti
5.439 % 0,043
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
17.840,05 % 0,1412
Fon Yönetim Ücreti
113.376,42 % 0,8974
Hisse Senedi Komisyonu
2.227,53 % 0,0176
Tahvil Bono Komisyonu
472,41 % 0,0037
Gecelik Ters Repo Komisyonu
11.020,29 % 0,0872
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.234,02 % 0,0098
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.026,06 % 0,0081
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
13.967,74 % 0,1106
TOPLAM GİDERLER
171.685,47 % 1,3589
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
12.634.550,9012 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791322
BIST
17:10101.847
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -1.146,33
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
17:105,8043
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0268
|Açılış
|: 5,8010
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
17:106,3689
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0313
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
17:10281,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,99
|Açılış
|: 281,02
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88